Guardians for Australia: Bungie ha raccolto un milione di dollari

Bungie ha fatto sapere di aver raccolto ben un milione di dollari americani (circa 1,6 milioni di dollari australiani) grazie all’iniziativa Guardians of Australia legata a Destiny 2. Dal lancio del programma (il 14 gennaio) a oggi sono state vendute più di 75 mila magliette, le quali verranno presto consegnate ai guardiani di tutto il mondo che hanno contribuito all’iniziativa.

La cifra raccolta verrà devoluta per supportare economicamente chi è stato colpito dagli incendi in Australia dei mesi scorsi: il ricavato andrà alla Forestale del NGS e a WIRES.

“Siamo colpiti dalla generosità e affetto mostrati dalla community di Bungie per l’Australia, in seguito ai disastrosi incendi boschivi. Grazie ai nostri fan, la forestale del Nuovo Galles del Sud avrà ora strumenti migliori per fronteggiare le emergenze future e servire la comunità in caso di bisogno. WIRES potrà riabilitare gli animali selvatici malati, feriti o dislocati, mentre si occupa di ristabilire il loro habitat naturale. Vi ringraziamo di cuore per aver continuato a dimostrare che la forza della community di Bungie fa davvero la differenza e contribuisce a creare un mondo migliore“, ha dichiarato Christine Edwards, senior foundation manager della Bungie Foundation.

